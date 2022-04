Leclerc toont zich mens: "Ik zal dit jaar ook fouten maken"

Charles Leclerc is het seizoen op machtige wijze begonnen. De Monegaskische Ferrari-coureur wist twee van de eerste drie races te winnen en gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De tevredenheid is groot maar in het Ferrari-kamp doen ze er ook alles aan om het hoofd koel te houden.

Leclerc vocht dit seizoen enkele machtige duels uit met Red Bull-superster Max Verstappen. De Monegask wist Verstappen te verslaan in Bahrein en sloeg ook vorige week in Australië toe. Alleen in Jeddah werd hij verslagen, Verstappen was hem hier overduidelijk te slim af. De Monegask gaat wel met een fikse voorsprong aan de leiding van het kampioenschap, Verstappen viel immers tweemaal uit.

De manier

Met drie races achter de rug begint men al voorzichtig met evalueren. Ook Leclerc doet hier vrolijk aan mee. Hij is zeer tevreden met de start van het nieuwe seizoen. Tegenover internationale media spreekt hij zich uit: "Dit is exact de aanpak die ik wilde. De rest van het jaar wil ik op deze manier doorgaan. Ik denk dat het belangrijk is dat ik niet teveel fouten maak en er altijd bij moet staan."

Fouten

Een klein foutje kan beslissend zijn in een kampioensstrijd en Leclerc begrijpt dit maar al te goed. Hij kan zijn fans echter niet beloven dat alles van een leiendakje zal gaan: "Alles pakte nu goed uit maar we hebben nog maar drie races gehad in het wereldkampioenschap. Ik zal dit jaar fouten gaan maken, dat doet immers iedereen. Ik moet alleen proberen de minste fouten van iedereen te maken!"