“Lewis Hamilton stapt weer in simulator.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is minder sterk dan gehoopt aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse Mercedes-coureur heeft zeer veel moeite met zijn nieuwe bolide maar kwam afgelopen weekend in Australië weer redelijk voor de dag. De Brit kende een vrij stabiel weekend en finishte als vierde.

Na zijn aardige race had Hamilton wat activiteiten in allerlei uithoeken van de wereld. Toch heeft hij ook genoeg tijd om de focus naar zijn werk te weerleggen. Op zijn Instagram Stories deelde de Brit een foto waarop te zien is dat hij weer plaats heeft genomen in de simulator.

