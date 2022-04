Häkkinen leeft mee: "Max zal niet blij zijn"

De Australische Grand Prix van afgelopen weekend was op meerdere fronten zeer interessant. Het leek erop dat er weer een groots duel tussen Ferrari en Red Bull Racing zou ontstaan, iedereen met die hoop kwam echter van een koude kermis thuis. Charles Leclerc domineerde de race en Red Bull stelde teleur.

Leclerc reed de gehele race aan de leiding en grote rivaal Max Verstappen kwam amper in de buurt van de Monegask. Het weekend werd alleen maar moeilijker voor de Nederlander want hij kreeg wederom te maken met problemen. Verstappen moest zijn Red Bull aan de kant van de baan parkeren en zijn race zat erop. Het gaf Leclerc de kans om simpel de race te winnen en zijn voorsprong in het WK uit te breiden.

Leclerc

Wereldwijd genoten in ieder geval vele miljoenen mensen van de race. Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen viel het één en ander op. In zijn column voor Unibet is de Fin zeer duidelijk: "Er is zoveel interessants gebeurd tijdens deze race. Leclerc had de complete controle en zei na afloop dat de auto zeer sterk aanvoelde. De banden werkten goed mee en dat gaf het een constante performance. Elke topcoureur wil dat, een auto die van start tot finish heel snel is en reageert op alles wat je doet."

Verstappen

Häkkinen zag daarnaast ook dat Leclercs rivaal Max Verstappen door het ijs zakte. De problemen lagen niet zozeer aan de Nederlander maar meer aan zijn materiaal. Hij viel voor de tweede keer in drie races uit met mechanische problemen en dat is problematisch. Häkkinen: "Charles heeft twee overwinningen en een tweede plaats gepakt tijdens de eerste drie Grands Prix. Max Verstappen heeft twee uitvalbeurten en één overwinningen gescoord. Op dit niveau kan je je dit soort technische problemen niet permitteren. Max zal niet blij zijn."