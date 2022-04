Andretti wacht op antwoord: "Hopen snel op toestemming"

De Formule 1 groeit wereldwijd enorm aan populariteit. Vooral in de Verenigde Staten groeit de sport als kool, aankomend seizoen staan er zelfs drie races in de States op de kalender. Ook vanuit een ander perspectief is er interesse in de koningsklasse van de autosport. Eén van de grootste racenamen van het land wil de sport namelijk betreden.

Het is geen geheim dat Michael Andretti zeer graag de Formule 1 wil betreden met een eigen team. De Amerikaanse telg van de bekende racefamilie heeft al teams in de Indycar, Formule E en de Extreme E. Andretti wil de Formule 1 per 2024 betreden met zijn eigen team Andrettie Global. Hij heeft daarvoor een startbewijs aangevraagd bij de FIA, eerder probeerde hij al het team van Sauber over te nemen.

Aanvraag

Andretti heeft het startbewijs al maanden geleden aangevraagd maar vooralsnog zwijgt de FIA. Het is ook niet vreemd aangezien de FIA al gelijk aangaf dat ze niet in de positie zijn om de aanvraag te beoordelen. Andretti laat aan RACER weten dat een antwoord wel heel lang op zich laat wachten: "We hoopten het nu al te weten maar dat is jammer genoeg nog niet het geval. We hopen dat het snel gaat gebeuren."

Toestemming

De Amerikanen nemen de zaak zelf in ieder geval zeer serieus want achter de schermen werkt men stug door. De renstal is bijvoorbeeld opzoek naar een basis in het Verenigd Koninkrijk. Andretti: "Achter de schermen doen wij zeer veel en we bereiden ons vol, we moeten beginnen. We doen dus van alles in de hoop dat we deze kans krijgen. We moeten veel regelen en we hopen dat de FIA ons snel toestemming geeft."