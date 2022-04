Marko maakt zich zorgen: "Performance-achterstand is alarmerend"

Red Bull Racing is samen met Ferrari het sterkste team van het Formule 1-veld. Vandaag viel kopman Max Verstappen echter weer uit waardoor Red Bull een flinke achterstand oploopt. Sergio Perez kwam nog wel als tweede over de lijn maar de uitvalbeurt van Verstappen is reden tot grote zorgen.

Tijdens de seizoensopener in Bahrein vielen Verstappen en Perez namelijk ook al uit. Verstappen wist wel de tweede race van het seizoen in Saoedi-Arabië te winnen maar dat is gelijk ook zijn eigen puntenscore van het seizoen. Ondertussen loopt bij Ferrari-kopman Charles Leclerc alles op rolletjes en lijkt ook de betrouwbaarheid van zijn Ferrari wel snor te zitten.

Alarmerend

Red Bull-topadviseur Helmut Marko begint zich ondertussen redelijk wat zorgen te maken over de betrouwbaarheid van de wagens van zijn team. De Oostenrijker maakt dat duidelijk tegenover zijn landgenoten van ORF: "Er zijn twee punten. Ten eerste hebben we de gebrekkige betrouwbaarheid. Dat is iets waar we de afgelopen jaren geen last van hadden maar we zijn er nu al in twee races tegenaan gelopen. Ten tweede is de performance-achterstand van ons op Ferrari alarmerend te noemen."

Ferrari

Marko kijkt met enige jaloezie naar de prestaties van de Italiaanse concurrent. Bij de ploeg van WK-leider Leclerc lijkt weinig mis te gaan: "Ze reden rond zonder echt grote problemen en ze konden het tempo ook goed controleren. Ons wacht dus nogal een zware opgave. Wij zijn niet in staat om net zo snel en net zo makkelijk het juiste window te vinden en daarnaast is onze auto ook nog eens tien kilo te zwaar. Dat staat gelijk aan een verlies van drie tienden per ronde."