Opmerkelijke uitspraak Toto Wolff: "Red Bull de nieuwe benchmark van de F1"

Toto Wolff denkt dat Red Bull Racing en Max Verstappen nu de benchmark zijn in de Formule 1. Ferrari heeft het nieuwe tijdperk met de revolutionaire 2022-regels een vliegende start gegeven.

In 2021 vochten Mercedes en Red Bull een hard gevecht uit maar dat is niet ten kostte gegaan van de auto voor 2022 bij het Oostenrijkse team. Wolff is van mening dat Verstappen en Red Bull zich in de beste situatie begeven met hun nieuwe auto en er beter voorstaan dan Ferrari. In gesprek met de Kronen Zeitung zei Wolff: "Als Red Bull nog steeds gewicht van de auto af kan halen, zijn zij de maatstaf."

Of men er bij Red Bull Racing zo ook over denkt valt zeer te betwijfelen. Hoewel Wolff de uitspraak deed in het weekend van de Australische Grand Prix is het inmiddels zeer duidelijk dat Red Bull niet alleen snelheid maar ook zeker betrouwbaarheid te kort komt. Verstappen viel in Bahrein maar ook in Australie uit vanwege problemen met de brandstof, teamgenoot Sergio Perez viel eveneens in Bahrein uit.

Ferrari lijkt voorlopig hard op weg naar een perfecte seizoensstart waarbij Charles Leclerc twee overwinningen pakte en een tweede plaats, waardoor hij met 71 punten aan de leiding staat na drie races en 34 punten voorsprong heeft op de nummer twee in het kampioenschap, George Russell.