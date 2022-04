Nieuwe medical car-bestuurder in Melbourne

Dit weekend staat de Australische Grand Prix weer op het programma. Voor het eerst sinds 2019 zullen de heren coureurs weer hun rondjes draaien op het Albert Park-circuit in Melbourne. Iedereen kijkt er reikhalzend naar uit en het publiek zal vooral juichen voor thuisrijder Daniel Ricciardo.

De McLaren-coureur is echter niet de enige Australiër die dit weekend op de baan rijdt tijdens de Formule 1-sessies. Achter het stuur van de medical car zit namelijk een gloednieuw gezicht. Voormalig V8 Supercars-coureur Karl Reindler zal namelijk plaatsnemen in de Aston Martin, hij vervangt de vaste medical car-bestuurder Bruno Correia, hij heeft dit weekend verplichtingen in de Formule E.

Correia zit dit seizoen regelmatig naast dokter Ian Roberts in de medical cars van Mercedes of Aston Martin. Voorheen was Alan van der Merwe de vaste bestuurder van de medical car maar de Zuid-Afrikaan mag deze taak voorlopig niet uitvoeren. Van der Merwe wil zich namelijk niet laten vaccineren tegen het coronavirus en daardoor is het voor hem onmogelijk om tijdens veel races achter het stuur te zitten. Correia vervangt hem zoveel mogelijk maar in Australië is het dus voor het eerst de beurt van Reindler.