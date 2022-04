Russell: "We gaan grote stap maken bij oplossen porpoising"

George Russell zegt dat als Mercedes de grote problemen met porpoising op weten te lossen, de W13 flinke stappen kan maken qua rondetijd. Mercedes is aan het begin van dit nieuwe regelgevende tijdperk slecht uit de startblokken gekomen en bracht de eerste twee races van het seizoen 2022 door als het op twee na snelste team.

Russell is van mening dat veel van de problemen van de W13 te maken hebben met porpoising - het stuiteren over de rechte stukken, omdat de rijhoogte van de auto moet worden verhoogd om dit fenomeen onder controle te houden.

Terug naar de tekentafel

En bij de nieuwe auto's van 2022 met grondeffect resulteert dit direct in minder downforce en dus slechtere prestaties. Zodra Mercedes erachter komt hoe het porpoising verminderd kan worden zonder simpelweg de rijhoogte te verhogen, verwacht Russell grote stappen te maken. Hij vertelde aan RaceFans.net: "Het is lastig omdat we al onze energie steken in het oplossen van porpoising en het ons niet toestaat om ons op andere dingen te concentreren. Als coureur kan ik me niet zoveel concentreren op het rijden. Het finetunen van de balans of de set-up kunnen we niet echt doen omdat al onze nadruk ligt op het oplossen van dit probleem."

“We hebben een serieus probleem met het stuiteren op de rechte stukken. De enige manier om te kunnen rijden is door de auto heel hoog van de grond te zetten. En natuurlijk verliezen we met deze auto alle downforce door het grondeffect. We weten dat als we de auto op de grond krijgen, er een enorm grote stap in rondetijd wordt gemaakt, maar vooralsnog weten we het niet op te lossen. We moeten opnieuw naar de tekentafel."