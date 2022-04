GPDA-voorzitter Wurz ziet cultuuromslag: "Coureurs hebben een mening"

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië gebeurde er iets bijzonders in de nacht van vrijdag op zaterdag. Door een aanslag van Houthi-rebellen verderop in de stad vroeg men zich af of de race wel door kon gaan. De coureurs sloten zich urenlang op in een zaaltje om te vergaderen over het mogelijke doorgaan van de race.

Uiteindelijk ging de race in Jeddah 'gewoon' door. Wel paste de gebeurtenis helemaal de tijdsgeest van het huidige Formule 1-veld. Steeds vaker beginnen coureurs zich uit te spreken over maatschappelijke of politieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de acties van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton omtrent de Black Lives Matter-beweging. Ook bijvoorbeeld Sebastian Vettel en Lando Norris zetten zich in voor maatschappelijke doelen.

Politiek

De protesten en andere acties schieten bij sommigen in het verkeerde keelgat. Men is namelijk van mening dat sport en politiek gescheiden moet blijven. GPDA-voorzitter Alexander Wurz zegt tegenover the Guardian dat deze zaakjes tegenwoordig iets anders liggen: "We zien dat de sport tijdens de afgelopen jaren een snelle verandering heeft doorgemaakt. Eerst waren de jongens van: ik ben een sporter, ik ga mij niet bemoeien met politiek."

Verantwoordelijkheid

Volgens Wurz is die gedachtengang nu echt verleden tijd. Volgens de Oostenrijkse voorzitter denken de coureurs er nu nogal anders over: "Dat is nu echt niet meer het geval. Tijdens de afgelopen twee, drie jaar hebben deze jonge jongens besloten dat ze een mening moeten hebben en dat ze erover moeten praten en die mening dan ook moeten uitdragen. Ze nemen hun verantwoordelijkheid."