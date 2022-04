Finse journalist hekelt gedrag Stroll: "Hij is behoorlijk arrogant"

Lance Stroll kent geen zonnige start van zijn 2022-seizoen in de Formule 1. Zijn miljardairvader Lawrence wordt bekritiseerd vanwege zijn bemoeienis met de voortgang van Aston Martin, en F1-experts noemen zijn optreden tegenover last-minute invaller Nico Hulkenberg beschamend.

De Finse F1-journalist Mervi Kallio heeft toegegeven dat de 23-jarige Frans-Canadees zijn minst favoriete interviewonderwerp is. Dat komt voornamelijk door zijn houding, iets wat aan Stroll kleeft en hem al jaren parten speelt: "De enige coureur die ik niet graag interview, is Lance Stroll. In die situaties lijkt hij behoorlijk arrogant. Hij komt naar het interview met een lusteloze houding. Het is beschamend omdat hij geen enkel deel van zichzelf wil laten zien of zelfs maar aanwezig wil zijn", vertelde ze aan de krant Ilta Sanomat.

"Het lijkt alsof hij helemaal niet geïnteresseerd is in andere mensen. Hij heeft het allemaal, maar kan hij het waarderen? Vindt hij het überhaupt leuk om in de Formule 1 te zijn?"

Daarentegen houdt ze vol dat ze altijd geniet van een praatje in de paddock met nieuwe Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas, die namelijk geen last heeft van een groot ego: "Hij begrijpt dat de antwoorden die hij geeft niet voor mij zijn, maar voor de fans. Het maakt deel uit van hun public relations-werk. Toen hij bij Mercedes was, kon je zien onder welke druk hij stond. Nu blijft hij praten, zelfs als de camera uit staat. Hij is één van die coureurs die je kunt opmerken als de druk erop staat."