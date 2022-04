Susie Wolff zeer positief over Drive to Survive: "Deur geopend"

De Netflix-reeks Drive To Survive is een groot succes maar ook een bron van kritiek. De streamingsgigant gaat immers nogal creatief om met de waarheid. Met enig regelmaat verschijnen er boordradio's bij compleet andere beelden en met goed knip en plak werk creëert men niet bestaande rivaliteiten.

Veel fans beginnen zich dan ook op kritische wijze uit te spreken over de documentaire-reeks. Het knip en plak werk zet veel kwaad bloed bij supporters, maar zeker ook bij coureurs. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is er bijvoorbeeld nogal duidelijk over. De Nederlandse Red Bull-coureur is het niet eens met de werkwijze en hij werkt dan ook niet meer mee aan de reeks.

Deur geopend

Toch klinken er vanuit de sport wel enkele positieve geluiden. Sommigen zien namelijk dat de Netflix-reeks een rol speelt bij het verbreden van het publiek van de Formule 1. Voormalig coureur Susie Wolff is bijvoorbeeld zeer positief over de serie. De Schotse, tevens vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, sprak zich uit in de podcast Beyond The Grid: "Drive to Survive heeft iets goeds gedaan voor de Formule 1. Het heeft de deur geopend voor een breder publiek."

Menselijke element

Wolff, zelf CEO van het Formule E-team van Venturi, merkt dat de doelgroep niet langer bestaat uit mannen en racefreaks. De Schotse is duidelijk in haar analyse: "Ik zie dat er meer jonge meiden en vrouwen geïnteresseerd raken in de Formule 1 door Drive to Survive. Ik denk dat de sport voorheen werd gezien als een plek die werd gedragen door technologie, nu ziet men meer het menselijke element."