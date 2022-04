Sainz wil experimenteren met nieuwe afstelling op vrijdag

Carlos Sainz is van plan om de vrije trainingen op vrijdag steeds meer te gebruiken om te experimenteren met de Ferrari F1-75 op zoek naar meer snelheid. Er zat in 2021 weinig verschil tussen Ferrari-teamgenoten Sainz en Charles Leclerc. Het duo werd in de eindstand van het kampioenschap gescheiden door slechts 5,5 punten.

Ferrari is 2022 begonnen als koploper, waar het Leclerc was die de geweldige prestaties leverde door de eerste Grand Prix van dit jaar wist te winnen. Tijdens de tweede race verloor hij nipt van Max Verstappen, en in beide races waren er duels tussen de twee top coureurs.

Sainz heeft ook sterke resultaten behaald, een tweede plaats in Bahrein en derde plaats in Saoedi-Arabië, maar hij lijkt nu al een groot risico te lopen om als de nummer twee coureur bij Ferrari te worden beschouwd. De Spanjaard voelt zich weliswaar nog niet helemaal op zijn gemak in de F1-75, maar wil zichzelf over één ronde verbeteren en de paar tienden vinden die hij over het algemeen te kort kwam op zijn teamgenoot.

Terwijl Sainz uitlegde dat zijn engineers een aantal 'interessante theorieën' hadden om vooruitgang te boeken, vindt hij dat het tijd is om zijn eigen experimenten te doen op een vrijdag voor de kwalificatie. Sainz: "Ik heb veel verschillende dingen geprobeerd, vooral op vrijdag. Ik heb veel meer gedaan aan de afstelling dan op een normale vrijdag, alles om de auto beter te ontdekken. Dat is iets wat ik vaker op vrijdag wil doen – experimenteren om de auto beter te begrijpen en kijken hoe ik hem wat meer naar mijn zin kan krijgen. Voor de kwalificatie moet ik alles aan elkaar knopen om sneller te zijn."