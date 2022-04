Maleisisch circuit Sepang heeft weinig hoop op terugkeer op F1-kalender

Een terugkeer p[ de F1-kalender voor de Maleisische Grand Prix lijkt onwaarschijnlijk na opmerkingen van de directeur van het Sepang-circuit. De Formule 1 werd voor het eerst verreden op het Sepang International Circuit in 1999. Die eerste editie werd gewonnen door Eddie Irvine in de Ferrari, terwijl de laatste versie in 2017 werd gehouden waarbij Max Verstappen zegevierde, wat zijn tweede overwinning in de Formule 1 was.

Maar de race viel om financiële redenen van de kalender af, waarbij de dalende kaartverkoop de stijgende kosten om een F1-race te houden niet kon compenseren. Destijds meldde de BBC dat een impact op de bezoekersaantallen was veroorzaakt door de introductie van de naburige Grand Prix van Singapore. Er was bij veel fans hoop dat Sepang zou terugkeren op de F1-kalender omdat het circuit races opleverde die spectaculair waren om naar te kijken.

De Formule 1 wil graag verschillende markten over de hele wereld verkennen en er kan nog steeds ruimte zijn voor een extra race in Azië, hoewel Las Vegas, Qatar en China allemaal voor 2023 zullen worden toegevoegd aan de 22 Grands Prix die momenteel de kalender van 2022 vormen, terwijl Zuid-Afrika zich ook op de voorgrond zet als mogelijkheid om op korte termijn weer een F1-race te organiseren.

Het ziet er echter niet naar uit dat Maleisië snel zal worden hersteld. De CEO van Sepang International Circuit, Azhan Shafriman Hanif zegt in de Malaysian Mail: "We moeten holistisch naar het grote geheel kijken, hoe F1 niet alleen het bedrijf maar ook Maleisië ten goede kan komen op het gebied van branding, het vermogen om werkgelegenheid te bieden, talentontwikkeling en andere zaken."

"Dus als we betalen voor de relatief hoge rechten om een F1-race te organiseren, zou het rendement over het algemeen hoog moeten zijn, niet alleen vanuit onze positie."

Shafriman Hanif gaf aan dat hij vond dat het niet het juiste moment was om de Formule 1 zo snel na de pandemie voort te zetten, gezien de inspanningen van de regering om het Maleisische volk te helpen. Echter voegde de CEO eraan toe dat Sepang voorstander zou zijn om de race te organiseren met steun van de overheid en de particuliere sector.

De Maleisische minister van Jeugd en Sport, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, zou hebben gezegd dat het 200 miljoen ringgits (43 miljoen euro) zou kosten om de Maleisische Grand Prix terug te brengen.