Berger zet Hamilton en Senna op voetstuk: "De twee beste coureurs"

Voormalig F1-coureur Gerhard Berger heeft duidelijk voor ogen wie de beste coureurs zijn allertijden. Max Verstappen komt niet in het rijtje voor. Het zijn Lewis Hamilton en Ayrton Senna die deze eer van de Oostenrijker krijgen toebedeeld.

Met name de rijstijl van de zevenvoudig kampioen spreekt Berger erg aan en hij vergelijkt die met Hamiltons laatste rivaal. "Ik weet niet of hij zo agressief zou zijn als Max, of dit in de goede richting zou werken', zei Berger. "Voor mij was het zo slim hoe hij soms bezwijkt, niet om te crashen, maar het op een andere manier terug te krijgen."

"Ik kan gewoon zien met alle ervaring die Lewis heeft, hij is heel sereen. Hij benutte zijn kansen de hele tijd. Behalve Silverstone, hij was gewoon perfect."

Gevraagd naar de plaats van Lewis tussen de groten op het gebied van rijstijl, zei Berger dat hij hem ergens tussen de agressievere Ayrton Senna en de meer methodische Alain Prost zou plaatsen. "Uiteindelijk, voor mij, na deze 45 jaar dat ik hier ben, zijn Lewis en Senna de twee beste die ik heb gezien.

"Maar ik zet Senna nog steeds op nummer één. Omdat de charme van Senna en de persoonlijkheid van Senna van een ander niveau was. Maar op sportief vlak denk ik dat Lewis net zo goed is als Senna."

Wat Max Verstappen betreft, vindt Berger dat hij meer op Hamilton moet lijken als hij de titel van 2022 wil winnen. “Als de auto dit jaar de beste auto is, gaat Verstappen zich misschien aanpassen, of hij gaat het op een andere manier doen, omdat hij deze agressie misschien niet nodig heeft."

"Want als je zo agressief bent en het werkt niet, en je raakt elkaar aan, of je gaat uit de race, dan doet het pijn. “Soms is het beter te doen wat Lewis vorig jaar deed om te zeggen OK, voor mij is het erger als ik deze race wat punten verlies, omdat ik het op een andere manier terugkrijg."

"Het gaat erom hoe goed je pakket is", concludeerde de tienvoudig GP-winnaar.