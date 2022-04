Ralf Schumacher verbaasd over inhaalskills Verstappen

Schumacher uitte ook verbazing over de tactiek van Verstappen om Charles Leclerc te passeren. "Bij Verstappen was het in Jeddah merkbaar dat hij voor bocht 27 drie keer probeerde in te halen, al kon Leclerc dan altijd terugvechten met DRS op het rechte stuk bij start-finish. Dat was voor mij onbegrijpelijk", aldus de 46-jarige oud-coureur in zijn column voor Sky Germany.

“Ik was een beetje verrast. Ik vond dat Verstappen vorig jaar met inhaalmanoeuvres een grote stap in de goede richting heeft gezet. In Saoedi-Arabië en Bahrein deed hij dat niet zo goed.

"Dr Helmut Marko zei dat Verstappen het met zijn engineer had gepland, maar ik vond het heel vreemd.

"Naar mijn mening moet hij nog iets doen om te verbeteren, omdat hij bijna zijn banden kapot maakte. Dat is ook een zinloze belasting van de banden."