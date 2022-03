Binotto ziet wereldkampioen in Leclerc: "Hij heeft het talent en de capaciteiten"

Charles Leclerc is fantastisch begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Monegaskische Ferrari-coureur won de seizoensopener in Bahrein en kwam in Jeddah als tweede over de streep. Hij kan daarnaast ook eindelijk weer vertrouwen op zijn materiaal, de Ferrari is pijlsnel en oogt zeer betrouwbaar.

Leclerc gaat momenteel aan kop in het wereldkampioenschap. In allebei de races leverde hij prachtige gevechten met regerend wereldkampioen Max Verstappen. In Bahrein kwam de Monegask als winnaar uit de bus en in Saoedi-Arabië scheelde het niet veel. Het lijkt er dan ook op dat hij barst van het zelfvertrouwen en ook bij zijn werkgever Ferrari zijn ze zeer in hun nopjes met de Monegask.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt zelfs dat men met Leclerc op jacht kan gaan naar de wereldtitel. De gekrulde teambaas ziet echt kampioensmateriaal in de Monegask, zo zegt hij tegenover Motorsport.com: "Ik denk zeker dat hij dat is. Dat gevoel had ik ook toen we hem vorig jaar tot 2024 vastlegden. We weten tot wat hij in staat is. Ik denk dat hij simpelweg laat zien dat hij ons laat zien dat hij voor titels kan vechten. Hij heeft het talent en de capaciteiten van een goede coureur. We zijn heel erg blij met wat hij de laatste races heeft laten zien."