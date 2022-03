Hamilton compleet verslagen na rampzalige race

Lewis Hamilton was vorig seizoen één van de smaakmakers van de Formule1, hij vocht een titanenduel uit met Max Verstappen. Dit jaar komt zijn Mercedes echter tekort, hij komt er niet aan te pas en is veroordeeld aan gevechten in het middenveld. In Saoedi-Arabië beleefde hij al helemaal een horrorweekend.

De Brit kende een rampzalige kwalificatie en kwam niet eens door Q1 heen. Tijdens de race leek de Brit te profiteren van problemen bij anderen maar toen de pitstraat werd gesloten kwam hij in de problemen. Hij kon hierdoor niet op het gewenste moment stoppen en viel terug, hij werd uiteindelijk tiende. Na afloop sprak zijn lichaamstaal boekdelen.