Hamilton ziet geen verbetering: "Niets veranderd"

De teleurstellende seizoensstart van Mercedes zet zich vooralsnog voort. Het tweede Grand Prix-weekend was een nog grotere teleurstelling dan vorige week in Bahrein.

Waar het duo Hamilton-Russell daar ondanks een slechte kwalificatie alsnog derde en vierde wist te finishen, hetzij door de uitvalbeurten van beide Red Bulls, kende Hamilton op zaterdag in Saoedi-Arabië een slechte dag waarbij hij niet eens door Q1 wist te komen en dus outqualified werd door teamgenoot Russell.

De tweede race van het seizoen werd ook enigszins een lijdensweg voor de zevenvoudig wereldkampioen aangezien hij klaagde over geen grip. Uiteindelijk wist hij als tiende over de finishlijn te komen waarmee hij 1 punt scoorde. Hij ziet echter geen verbetering bij Mercedes: "Mijn racesnelheid is niet beter geworden. De afgelopen week is er niets veranderd sinds Bahrein."

"Ik heb van de strategie niks meegekregen. Ik lag op een gegeven moment zesde of zevende en even later na de pitstop rij ik ineens twaalfde. Dat was nogal ongelukkig en verwarrend vanwege de gele vlaggen. Toen Daniel Ricciardo zijn pitstop maakte had ik ook binnen moeten komen."