Spoedmeeting F1-coureurs en teams na raketinslag, VT2 uitgesteld

F1-coureurs en teams zijn met spoed naar de FIA geroepen. Het gaat om de situatie in Jeddah. Er is een raketinslag geweest bij een oliedepot op 10km van het circuit en naast het vliegveld. Vlak voor de training werden de coureurs en teambazen bij elkaar geroepen door de FIA. Voor de meeting over ging is niet duidelijk maar vermoedelijk gaat het over de situatie met de mogelijke aanslag.

De training is uitgesteld tot 20:15 locale tijd en de coureurs meldden zich wat later in de pitbox. Er ontstond een vreemde situatie aangezien de wagens allemaal leeg waren. De coureurs informeerden hun teamleden en de sfeer leek gelaten. Onder andere Lando Norris stond te ginnegappen met zijn monteurs. De coureurs leken zich klaar te maken voor de tweede training, deze gaat hoe dan ook door.