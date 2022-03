Saoedische Grand Prix mogelijk op losse schroeven na vermoedelijke aanslag verderop in Jeddah

Het is algemeen bekend dat Saoedi-Arabië betrokken is in de oorlog in Jemen. Mede hierdoor wordt de race al geruime tijd bekritiseerd, ook de mensenrechten in het land zijn niet bepaald goed. Maar de oorlog in Jemen is dichtbij, ook voor de Formule 1 is deze vandaag aardig dichtbij gekomen.

Tijdens de eerste vrije training meldde Max Verstappen over de boordradio dat hij een soort vreemde brandgeur rook. Hij vroeg zich af of dit iets te maken had met zijn auto, dit bleek niet het geval te zijn want de oorsprong van de geur is veel serieuzer. Niet zover van het circuit woedt namelijk een grote brand, mogelijk veroorzaakt door een raketaanslag van de Houthi-rebellen uit Jemen.

De brand woedt op het terrein van Aramco, een van de hoofdsponsors van de Formule 1. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is maar als het echt om een aanslag gaat is de situatie zeer, zeer serieus. De Formule 1-leiding wil zich nog niet uitspreken en wacht de berichtgevingen af. De brand zou zo'n tien kilometer van het circuit zijn.