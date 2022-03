Berger weifelend over aanstelling Wittich: "Formule 1 is van een ander kaliber"

De heren coureurs krijgen dit seizoen te maken met een compleet nieuwe wedstrijdleider-structuur. Tot vorig seizoen was Michael Masi de wedstrijdleider van de Formule 1 maar na de discutabele seizoensfinale was er geen plek meer voor hem. Dit jaar wordt hij afwisselend vervangen door Niels Wittich en Eduardo Freitas.

Afgelopen weekend mocht Wittich het seizoen aftrappen. De voormalig DTM-wedstrijdleider kende een goed weekend en was eigenlijk op geen foutje te betrappen. Hij moest het in Bahrein wel doen zonder de assistentie van Freitas want deze had andere verplichtingen. Ook zonder de hulp van zijn collega wist Wittich de wedstrijd in goede banen te leiden en waren er geen discutabele momenten.

Uitdaging

Toch zijn er twijfels, niet alleen aan Wittich maar ook over de nieuwe structuur van de wedstrijdleiding. DTM-baas Gerhard Berger kent Wittich goed en spreekt zich uit bij het Duitse Bild: "Iedereen verdient een eerlijke kans. Maar het is wel zo dat de Formule 1 echt van een volledig ander kaliber is dan wat dan ook. Het is echt een enorme uitdaging."

Eerlijke kans

Berger is heus wel blij voor Wittich, de wedstrijdleider stond immers eerst ook achter de knoppen in de DTM. Maar de voormalig Formule 1-coureur maakt zich toch wat zorgen over de aanstelling. Berger spreekt zich op een redelijk weifelende manier uit: "Het is voor Niels echt een sprong in het diepe. Maar iedereen verdient een eerlijke kans. Het is aan hem om dit goed te doen."