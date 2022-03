F1-teams houden situatie Saoedi-Arabië in de gaten na raketaanval

Formule 1-teambazen houden naar verluidt de situatie in Saoedi-Arabië in de gaten nadat de stad Jeddah, die de volgende Grand Prix zou organiseren, het doelwit was van een raketaanval. Volgens Reuters zei de door Saudi-Arabië geleide coalitie die in Jemen vecht, zondag dat het een 'vijandig luchtdoel' had onderschept en vernietigd dat gericht was op de stad Jeddah aan de Rode Zee, meldden de Saudische staatsmedia.

Het nieuws komt nadat de aan Iran gelieerde Houthi-groep van Jemen een Aramco-distributiefabriek in Jeddah heeft aangevallen en raketten en drones heeft afgevuurd op Saoedische energie- en waterontziltingsinstallaties in de zuidelijke regio van Jizan. Een woordvoerder van de Arabische Coalitie vertelde aan Al Arabiya English dat ze 106 met explosieven beladen boten hadden vernietigd.

Nu Jeddah komend weekend de tweede race van de F1 2022-kalender zal organiseren, houdt de directie van FOM van de sport de situatie in de gaten, zoals gemeld door The Sun.

Kritiek op race vanwege mensenrechten

De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd in 2021 voor het eerst aan de F1-kalender toegevoegd, maar kreeg kritiek. Voorstanders van mensenrechten voerden aan dat het land het niet verdiende om een ​​Grand Prix te organiseren en sommige coureurs waren naar verluidt bezorgd over de staat van dienst van het land op het gebied van mensenrechten. De coureurs hadden naar verluidt tijdens de Britse Grand Prix gesprekken met de GP-racepromotor van Saoedi-Arabië, prins Khalid Bin Sultan Al Faisal over mensenrechten.

F1-president Stefano Domenicali zei dat hij geloofde dat de race daadwerkelijk zou helpen om de situatie te verbeteren en dat het niet juist was om landen af te sluiten.