McLaren-teambaas vergelijkt Norris met Hamilton: "Hij maakt nauwelijks fouten"

Lando Norris verlengde onlangs zijn contract bij McLaren waardoor hij nog enkele jaren bij het Britse team blijft. McLaren-CEO Zak Brown is gelukkig met de Brit en heeft Norris geprezen, in die mate dat hij hem vergelijkt met Lewis Hamilton, onder andere vanwege zijn rijstijl en benadering.

Norris zou aanspraak kunnen maken op de titel 'best of the rest' van het seizoen in 2021, achter de twee titelkandidaten in Hamilton en Max Verstappen, vanwege zijn constante prestaties gedurende het hele seizoen. Hij eindigde slechts één keer buiten de top vijf in de eerste 10 races van het seizoen, en claimde vier podiumplaatsen als beloning voor zijn inspanningen bij McLaren - hij presteerde duidelijk beter dan teamgenoot Daniel Ricciardo gedurende een groot deel van het jaar.

De jonge Brit kreeg lof van Hamilton zelf toen ze eerder in het seizoen tegen elkaar raceten in Oostenrijk. De positieve woorden zorgden voor verbazing bij Norris - die toegaf dat Hamilton een andere coureur niet publiekelijk zou prijzen via de teamradio.

Klaar voor de titelstrijd

Zijn teambaas Brown gelooft dat Norris klaar zou zijn om voor een titel uit te strijden, als hij in de positie is om dat de komende jaren te doen. Maar met zijn uitgebalanceerde rijstijl en schijnbaar 'koele houding' tijdens gevechten, ziet Brown vergelijkingen met de zevenvoudig wereldkampioen.

In gesprek met Standard Sport zegt Brown: "Ik heb altijd gedacht dat hij een wereldkampioen in wording is. Hij is zo snel als iedere andere topcoureur en hij maakt zelden fouten. Hij maakt geen grote fouten. Neem Lewis, hij is extreem slim. Kijk hoe Lewis racete in Saoedi-Arabië. Dat was zo'n zeer intelligente race. Vergeet de snelheid, maar kijk naar hoe hij die race uitreed; hij vermeed drie of vier ongevallen met een beschadigde auto. Dat was zijn ervaring en intelligentie, en hij werd niet emotioneel in de auto. Hij concentreert zich gewoon op het rijden en heeft en plan en een missie."

"Lando doet hetzelfde. Ik heb Lando nog nooit emotioneel gezien in een raceauto. Hij moet eerder zijn ellebogen gebruiken tijdens gevechten, maar wel op de juiste manier. Er zijn een aantal coureurs die de neiging hebben om over de limiet te gaan als ze pushen, maar Lando zie je op die momenten geen gekke dingen doen."