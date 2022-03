Stroll vindt F1-wagens niet langer spectaculair om te rijden

Drie Formule 1-coureurs hebben de eerste kritiek van 2022 geuit door het vuur te openen op de langverwachte nieuwe technische regels van de sport. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vuurde zijn kritiek af op de nieuwe 18-inch banden van Pirelli.

Banden

De Mercedes-coureur is niet tevreden met het gebrek aan grip: "Ze glijden meer en de grip is slechter dan voorheen." De 37-jarige Hamilton zei ook dat de veel zwaardere auto's ook omslachtiger zijn bij lage snelheden vanwege de manier waarop de aerodynamica van het 'grondeffect' werkt, hoewel hij hoopt dat het racen hierdoor dichterbij en spannender wordt.

Toch heeft hij ook twijfels: "Op lange runs is het nu fysiek makkelijker. Een andere auto volgen is een stuk gemakkelijker en ik hoop dat het een stap in de goede richting is, maar ik hoop dat we op een gegeven moment betere banden kunnen krijgen dan deze. Ik weet zeker dat dingen ten goede zullen veranderen naarmate het seizoen vordert."

Minder leuk om te rijden

Een andere wereldkampioen, Fernando Alonso, geeft toe dat het gewicht van de nieuwe auto's - momenteel 798 kilo - ze minder leuk maakt om te rijden. De 40-jarige Spanjaard: "In termen van de pure sensaties voor een coureur, gaat niemand je vertellen dat ze leuker zijn om te rijden. Maar ze zijn veiliger, veel veiliger en ecologischer met de nieuwe brandstof. We moeten de verandering omarmen die de rest van de wereld omarmt."

Lance Stroll van Aston Martin vertelde La Presse Canadienne dat de nieuwe generatie auto's duidelijk te zwaar is. De Canadees heeft het ook over het gewicht: "De auto stuurt erg stijf voor een coureur, niet zo vloeiend als voorheen. De banden zijn anders, het zicht is slechter, maar het grootste verschil is het gewicht. Het is zo zwaar dat het ons het rijplezier ontneemt."

Stroll vindt de situatie zo slecht dat de F1 al zou moeten nadenken over de volgende reeks reglementen. "Iedereen moet hieraan denken wanneer de volgende wijziging in de reglementen wordt doorgevoerd. Als we in de huidige richting doorgaan, is het niet spectaculair meer om in een F1-auto te rijden."