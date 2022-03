Tost adviseert Tsunoda om wilde rijstijl te behouden

Franz Tost zegt vol dat hij de wilde instelling van Yuki Tsunoda niet uit hem wil halen. Vorig jaar, toen de kleine Japanner zijn F1-debuut maakte voor AlphaTauri, werd hij uiteindelijk flink toegesproken voor een reeks ongelukken en incidenten.

Teambaas Tost is ervan overtuigd dat de 21-jarige Tsunoda, een veel betere start van het seizoen 2022 kent tijdens het testen in vergelijking met vorig jaar. Tost vertelde aan het Oostenrijkse RTL: "Hij zette constant goede rondetijden, had alles onder controle en is niet gespind of van de baan afgegaan. We kunnen dit jaar veel van hem verwachten."

Tsunoda mag crashen

Tsunoda staat bekend om zijn wilde rijstijl en Tost wil dat hij deze behoudt tijdens het racen en niet verliest: "Ik heb er geen probleem mee dat hij de auto weer tegen de vangrail crasht, als hij maar snel is. Ik wil hem helemaal niet temmen."