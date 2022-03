Sidepods Mercedes hebben geen grote invloed op prestaties

Technisch directeur James Key van McLaren prees het innovatieve 'no sidepod' concept van Mercedes op de W13 die we vorige week tot leven zagen komen tijdens de testsessie in Bahrein. Key vermoedt echter dat ze misschien geen belangrijke rol hebben in hoe de auto presteert, met zulke verschillende filosofieën voor het bouwen van een F1-auto in 2022 over de hele grid.

De regerend constructeurskampioen verbaasde de andere teams en fans door de gewijzigde onderdelen naar Bahrein te brengen, waardoor de luchtstroom die in de sidepods kwam aanzienlijk is verminderd. Er zijn gemengde reacties over hoe het no sidepod ontwerp in de praktijk zal werken, waarbij Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko beweerde dat de innovatie niet zo indrukwekkend was tijdens het testen - hoewel de impact van racen in volle kracht nog zal moeten blijken.

Maar de sidepods van Mercedes zijn niet het enige ontwerp dat interessant is voor de rest van de grid, waarbij de nieuwe reglementen totaal anders zijn benaderd en elke auto er op zichzelf uniek uitziet.

Werktuigbouwkunde

Key benadrukte hoe dapper het was voor de Silver Arrows om iets zo anders te proberen, en zal met belangstelling kijken hoe de 'no sidepods' in de praktijk werken. Hij vertelde tegen AP: "Petje af voor hen dat ze het proberen. Het is een moedige beslissing om voor iets te gaan dat zo anders is, waarvoor heel wat werktuigbouwkunde nodig is om het werkend te krijgen."

"Je zou ook kunnen zeggen dat het maar één van de tien verschillende concepten is. De kleine sidepods van Mercedes bevinden zich aan de andere kant van de schaal dan die van Ferrari, maar ik weet zeker dat ze allebei competitief zullen zijn. Misschien suggereert dit dat de sidepods geen grote speler zullen zijn. Mercedes is zeker het meest extreme gegaan, dus het zal interessant zijn om te zien hoe het uitpakt en of dat de juiste weg blijkt."