Nieuwe Mercedes maakt geen indruk op Helmut Marko

Helmut Marko geeft toe dat hij niet zo onder de indruk is van de radicale upgrade van Mercedes, die op haar 2022-wagen vrijwel geen sidepods presenteerde, ook wel omgedoopt tot de 'no-sidepod' upgrade.

De Red Bull-man noemt het revolutionair maar ligt er niet wakker van, zo zegt hij tegen de krant Ostenrreich: "We keken vooral naar de prestaties dan naar de sidepod en het was niet zo indrukwekkend. Wat Mercedes heeft gebracht, ziet er revolutionair uit, maar waar het om gaat is de rondetijd."

"Het belangrijkste is dat wij weer de snelste zijn. Maar ik herinner me ook vorig jaar, toen Mercedes wederom geen snelle tijden reed, en het achterste van haar tong niet liet zien."

Max Verstappen houdt ook rekening met een sterk Mercedes, komend weekend tijdens de eerste Grand Prix in Bahrein. Hij zegt net als Carlos Sainz dat Mercedes altijd verstoppertje speelt en de verhalen van de underdog in de winter inmiddels wel kent.