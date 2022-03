McLaren verwacht snel oplossing porpoising: "Na vijf of zes races geen issue meer"

Vorige week vond de eerste wintertest van het jaar plaats in Barcelona. Op het Catalaanse asfalt kregen de heren coureurs voor het eerst de kans om eens goed kennis te maken met hun nieuwe bolides. Er zijn immers gloednieuwe reglementen ingegaan en het was dan ook belangrijk dat iedereen aan genoeg meters kon komen.

Tijdens een eerste wintertest komen er vaak nieuwe snufjes en fenomenen aan het licht. Ook in Barcelona was dit weer het geval. Hier kreeg men namelijk ineens te maken met het nieuwe fenomeen porpoising. Op de rechte stukken hobbelden veel wagens opvallend over het asfalt, het was een onprettig gevoel voor de coureurs achter het stuur.

Oplossing

Toch verwacht men niet dat porpoising een langdurige hindernis zal zijn. Bij het team van McLaren verwachten ze bijvoorbeeld snel een oplossing voor de problemen. Technisch directeur James Key verwacht dat het niet lang zal duren voordat er een oplossing is. Key spreekt zich uit tegenover Crash.net: "Ik weet zeker dat het iets is waar iedereen een oplossing voor gaat vinden. Ik denk dat het geen groot onderwerp meer is na vijf of zes races."

Afleiding

McLaren was zelf één van de weinigen teams dat weinig tot geen last had van porpoising. Het was een grote meevaller voor de historische Britse renstal. Toch beaamt Key dat ook zijn ploeg last had van het gehobbel op de rechte stukken. De technisch directeur spreekt zich uit: "We hadden er een klein beetje last van. Het is echter geen groot zorgenkindje of een afleiding voor onze coureurs."