Piastri staat paraat bij afwezigheid Ricciardo openingsrace

Mocht McLaren-coureur Daniel Ricciardo vanwege corona de openingsrace missen in Bahrein, gepland voor volgende week, dan staat Alpine-junior-coureur en F2-kampioen Oscar Piastri paraat. Dat laat het team van Alpine weten via haar sociale kanalen.

"In de geest van het bieden van maximale racekansen aan onze jonge talenten, zijn we overeengekomen dat McLaren een beroep mag doen op BWT Alpine F1 Team reservecoureur Oscar Piastri in het geval dat één van hun coureurs niet kan racen. Oscar blijft volledig onder contract bij Alpine en wij behouden de eerste opties op zijn diensten."

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zegt over deze geste: "Het zou geweldig zijn als Oscar een aantal races in de Formule 1 kan rijden en daarmee een zeer waardevolle ervaring kan opdoen."

Alpine ziet zichzelf als concurrent van McLaren, maar parkeert vanwege deze situatie de rivaliserende gevoelens. "Ja, een dapper gebaar met hopelijk een team waar we tegen gaan strijden. Maar we hebben met McLaren gepraat over Oscar als vervanger, mochten ze hem nodig hebben. Hij is in eerste instantie onze reservecoureur, dus mocht er een probleem zijn dan plaatsen we hem in de auto. Maar als Daniel niet kan rijden, dan bieden we hem aan."

De Vries ook als optie

McLaren heeft ook afspraken gemaakt met Mercedes voor het lenen van reservecoureurs bij de afwezigheid van de eigen coureurs. Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne zijn dat voor het Duitse team. Doordat de Belg andere verplichtingen heeft in het openingsweekend, bestaat er ook de kans dat De Vries zijn F1-debuut mag maken volgende week in Bahrein.