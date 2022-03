Russell: "Dacht dat mijn F1-droom voorbij was"

George Russell wordt gezien als de troonopvolger van land -en teamgenoot Lewis Hamilton bij Mercedes. Sinds 2019 is de jonge Brit een vast gezicht in de koningsklasse. Toch was zijn opmars naar de top niet vanzelfsprekend.

"Begin 2016 was ik er vrij zeker van dat mijn F1-droom voorbij was", citeerde Grand Prix 247. "Ik had geen banden met F1-teams en ik richtte mijn zinnen op DTM, en toen veranderde plotseling alles."

Russell vertelt verder: "Het begon allemaal toen ik in de Formule 3 reed en ik voor het seizoen 2016 overstapte naar Hitech met de Mercedes-motor. Op een dag belden ze me op om simulatorwerk te doen in Brackley."

"Ik heb twee dagen in een simulator gereden als een soort beoordeling en vanaf daar begon het te rollen. Aan het einde van het seizoen vertelden ze me dat ik onmiddellijk deel zou uitmaken van hun programma voor jonge coureurs en dat ze me in de GP3 zouden plaatsen met Art GP."

“Het draait allemaal om timing in deze sport, maar het enige wat je kunt doen is gewoon blijven presteren. Het voelt soms alsof het niet gaat gebeuren, maar als je blijft presteren, je teamgenoten verslaat, races wint, is dat alles wat je kunt doen", legde de 24-jarige tot slot uit.