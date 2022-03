Sainz positief na eerste testdag in Bahrein

Tijdens de pre-season-test in Barcelona kwam Ferrari goed uit de startblokken. Deze vorm heeft de Scuderia meegenomen naar Bahrein en de Ferrari-piloten. Carlos Sainz en Charles Leclerc, stonden na de eerste dag van de tweede testweek op plaats twee en drie. In totaal legden beide mannen 116 rondes af. Sainz keek positief terug op de eerste dag in Bahrein.



''We zijn doorgegaan met waar we waren gebleven in Barcelona. Met een vergelijkbaar schema, maar met verschillende set-ups. We hebben onze laatste run op de C3 niet kunnen afmaken, maar over het geheel gezien hebben we twee of drie dingen kunnen testen die erg belangrijk voor ons waren.''



Ferrari wordt door de prestaties gezien als een serieuze kandidaat voor de wereldtitels, maar Sainz liet bij de vorige test in Barcelona weten nog geen conclusies te trekken. "Wij hebben echter nog geen flauw idee. Niemand weet van elkaar met hoeveel brandstof men heeft gereden en welke motorstanden er werden gebruikt. We weten niet of we vrolijk of verdrietig moeten zijn want we weten niet waar we staan", zei die vorige week tegen Motorsport.com