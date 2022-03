Nederlands commentaar pas in juni beschikbaar in F1 TV Pro

De Nederlandse Formule 1-kijker krijgt dit jaar te maken met gloednieuwe stemmen bij het racegeweld. De Scandinavische streamingsgigant Viaplay heeft vanaf dit jaar immers de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Olav Mol is echter niet langer de commentator, Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn nu de nieuwe commentatoren.

Het commentaar van Valkenburg en Heemskerk is voorlopig echter alleen maar te beluisteren via Viaplay. Tijdens de voorgaande seizoenen was het Nederlandse commentaar immers ook te horen via F1 TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1 zelf. Het Viaplay-commentaar is voorlopig echter niet te horen bij de F1 TV Pro, het hing al geruime tijd in de lucht maar de streamingsdienst heeft het nu zelf bevestigd.

De Formule 1 heeft in een mail aan klanten laten weten dat het commentaar van Valkenburg en Heemskerk pas in juni te horen is op F1 TV Pro. Het is echter nog niet duidelijk of het Viaplay-commentaar daadwerkelijk beschikbaar gaat worden op de officiële streamingsdienst. In de mail rept men namelijk alleen over Nederlands commentaar.