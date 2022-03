Davidson duidelijk over Hamilton: "Hij wil niets liever dan Max Verstappen slopen"

Lewis Hamilton verloor afgelopen seizoen op dramatische wijze de titelstrijd van Max Verstappen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen leek af te stevenen op een recordbrekende achtste wereldtitel maar hij werd in de allerlaatste ronde verschalkt door Verstappen. Daarna werd hij stil maar nu is de Brit onverminderd hard terug.

Tijdens de eerste wintertest in Barcelona liet de Britse Mercedes-coureur weten weer vol motivatie te zitten. Tijdens een persmoment op het Catalaanse circuit was Hamilton nogal duidelijk. Hij sprak zich sterk uit tegen de aanwezige pers: "Als je dacht dat ik eind vorig jaar op mijn best was, wacht dan maar eens af tot je me dit jaar ziet." Hamilton laat er geen gras over groeien en wil vol voor zijn recordbrekende achtste titel gaan.

Opletten

De stevige worden van Hamilton lieten het nodige stof opwaaien in de Britse pers. Voormalig coureur en huidig Sky Sports-analist Anthony Davidson is bij zijn werkgever zeer duidelijk: "Zodra Lewis Hamilton dit soort dingen gaat zeggen, dan moet je echt goed gaan opletten. Hij is waarschijnlijk enorm gemotiveerd om voor eens en voor altijd te winnen. Ik vermoed persoonlijk dat hij dit jaar moeilijk te verslaan zal zijn."

Slopen

Davidson denkt dan ook dat zijn legendarische landgenoot voor het aankomende seizoen slechts één doel heeft. De Sky Sports-analist spreekt zijn gedachtes uit: "Ik denk dat hij niets liever wil dan Max Verstappen slopen. We moeten hier echt niet omheen draaien. Lewis voelt zich absoluut bestolen door de gebeurtenissen van vorig jaar in Abu Dhabi. Hij wil waarschijnlijk met een dominante auto aan de start verschijnen en hij wil Max niet eens tegenkomen op het circuit. Ik weet dat zeker. Hij wil in de verte verschijnen en die achtste wereldtitel pakken."