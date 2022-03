Tsunoda: "Ik heb een hekel aan de sportschool"

Yuki Tsunoda is nog altijd op zoek naar het fysieke niveau dat nodig is om Formule 1 te rijden. Het zorgt bij de Japanner voor veel ongewenste fitnesssessies. Tsunoda debuteerde in 2021 met veel enthousiasme in de Formule 1 na een snelle opmars in de opstapklassen, en na een goede voorbereiding voor het seizoen waren de verwachtingen hooggespannen.

Helaas kon hij die verwachtingen niet waarmaken en had hij het een groot deel van het jaar moeilijk, omdat hij toegaf dat hij fysiek niet aan de eisen voor de Formule 1 voldeed. Een verhuizing naar Italië halverwege het seizoen moest het tij voor Tsunoda doen keren en zijn sterkste optreden kwam tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij zich op de achtste plaats kwalificeerde en de race finishte als vierde.

Tsunoda blijft zich echter concentreren op een betere conditie voor 2022: Hij grapte dat zelfs de 66-jarige teambaas van AlphaTauri - Franz Tost - aanvankelijk veel beter in vorm was dan hij.

Maar hoewel de sportschool nu een prominentere rol speelt in Tsunoda's leven, is het nog steeds niets aan waar hij van geniet. Hij vertelde aan The Race: "Als ik wakker word op een dag dat ik de sportschool in moet, voelt het alsof ik gewoon een slechte dag heb. Ik hou nog steeds niet van fitnessen. Ik hou niet van de geur van de sportschool, ik hou niet van die oefeningen. Ik hou niet van de apparatuur, gewoon alles is niet leuk."

"Tegelijkertijd weet ik dat de sportschool veel helpt om mijn prestaties te verbeteren. Natuurlijk, ik vind het echt niet leuk om in de sportschool te bivakkeren maar wat ik vorig jaar voelde en meemaakte, motiveert me in ieder geval een beetje om te trainen."