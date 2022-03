Circuit van Jerez in gesprek met FIA als vervanger GP van Rusland

Jerez is na Maleisië nu ook naar voren gekomen als één van de belangrijkste kandidaten om de Grand Prix van Rusland in september te vervangen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft het Spaanse circuit hierover contact gehad met de FIA en wacht het nu op een antwoord.

Juan Marin, vice-president van de regio Andalusië zegt in de Italiaanse krant: "Dit is geweldig nieuws. De hele wereld weet dat we een F1-race willen en daarom zijn we anderhalf jaar geleden naar Londen gegaan om te onderhandelen. De organisatoren vertelden ons dat als er een annulering zou zijn, onze regio de eerste keuze zou zijn voor een vervanger."

Maleisië

Deze week gingen echter geruchten dat de voormalige Grand Prix van Maleisië in Sepang een andere sterke mogelijkheid is om de Russische GP te vervangen. De laatste editie op Sepang werd in 2017 gereden, die werd gewonnen door Max Verstappen. Het betekende zijn tweede overwinning uit zijn F1-carrière.

De coureurs en teams gaan graag naar zowel Sepang als Jerez. Het circuit in Maleisië leverde altijd mooie races op terwijl Jerez altijd gebruikt werd als testcircuit.