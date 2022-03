Formule 1 viert jubileum Bottas met collage

Valtteri Bottas viert dit jaar een klein jubileum in de Formule 1. De Finse Alfa Romeo-coureur begint dit seizoen namelijk aan zijn tiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Het is een aardige mijlpaal voor de populaire Fin en men laat het moment zeker niet in stilte voorbij gaan.

De Formule 1 zelf besteedt op de sociale media dan ook aandacht aan de mijlpaal. Men heeft namelijk Bottas door de jaren heen op een rijtje gezet. De Fin debuteerde in 2013 in de sport bij het team van Williams. In 2017 maakte hij de overstap naar Mercedes waar hij tot afgelopen seizoen reed. Dit jaar komt hij voor het eerst in actie voor het team van Alfa Romeo.