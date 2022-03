Pitreporter Kox: "Het is geen rocket science"

Stéphane Kox (28) debuteert in 2022 als pitreporter in de Formule 1 voor F1-rechtenhouder ViaPlay. Haar raceloopbaan zet de Eindhovense op een zeer laag pitje en gaat zich volledig concentreren op haar nieuwe functie.

.Kox proefde tijdens de pre-season-tests in Barcelona aan het echte werk, maar straks in Bahrein is het menens. "Die eerste keer live wordt spannend", zegt Kox in gesprek met het FORMULE 1 Magazine.

Veel zorgen maakt ze niet. Kox weet hoe het is om aan de andere kant van de microfoon te staan. "Ik weet wat mensen mij vragen als ik uitstap en dat is geen rocket science."

Kox vervolgt: "Je komt vol adrenaline uit zo’n auto. Of je nou hebt gewonnen of gecrasht bent, er gaat veel emotie door je heen. Ik hoef dus niet met een ingewikkelde vraag te beginnen, zij hebben mij waarschijnlijk genoeg te vertellen. En ik zal ze benaderen zoals ik graag benaderd wil worden. Daarbij kan ik alles denk ik wel goed vertolken omdat ik de wereld goed ken", doelt de de voormalig GT-coureur op haar eigen carrière.

Voorgaande jaren was Jack Plooij namens Ziggo Sport die de piloten aan de tand voelden. Op de vraag of de rijders en kijkers moeten wennen aan nieuw gezicht, antwoordde Kox het volgende. “Mensen zijn gewoontedieren. Ik denk echter niet dat wennen per se slecht is. As we straks bijvoorbeeld op Imola zijn, denk ik dat de coureurs niet meer gek opkijken als ik voor ze sta. Ik hoop gewoon dat ik de juiste snaar bij ze kan raken, we iets kunnen opbouwen. Ik hoop dat het publiek ons de kans geeft om te groeien in wat we doen."