AlphaTauri deelt beelden nieuw bijzonder camerastandpunt

De Formule 1 experimenteert al jaren met allerlei nieuwe camerastandpunten om de sport beter in beeld te brengen in de huiskamers. De afgelopen jaren kwamen er verschillende standpunten voorbij van camera's waarmee je de coureurs recht in de ogen kijkt tot camera's in de neus van de auto.

Vorig seizoen experimenteerde men ook met een helm-cam. Hiermee konden de fans vanaf de bank meekijken vanuit het perspectief van de coureurs. Het zorgde voor veel spectaculaire beelden en het camerastandpunt viel dan ook in de smaak. Bij het team van AlphaTauri experimenteren ze met een nieuw camerastandpunt. Het team laat namelijk op social media beelden zien van een pedalen-cam. Op de video kan men meekijken bij de voeten van de coureur.