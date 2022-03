Ecclestone oneens met schrappen Russische GP: "Andere denken dat de Russen het juiste doen"

De gehele sportwereld heeft in de afgelopen dagen afstand genomen van Rusland. Het land viel afgelopen week buurland Oekraïne binnen en sindsdien is er weer oorlog op Europees grondgebied. Er zijn in de afgelopen dagen veel sancties genomen tegen het land van president Vladimir Poetin, ook in de autosport werden er knopen doorgehakt.

Afgelopen vrijdag besloot de Formule 1 dat men onder de huidige situatie niet naar Rusland gaat voor een Grand Prix. De race in Sotsji stond namelijk nog gewoon op de kalender maar men wil niet racen in een land in oorlog. Voor de aankondiging van de sport lieten Sebastian Vettel en Max Verstappen al weten dat ze niet in Rusland willen gaan racen. Daarnaast heeft ook het team van Haas alle Russische sponsors van de wagen verwijderd.

Betrokkenen

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het echter niet eens met de besluiten van de sport. De uitgesproken Brit doet zijn controversiële uitspraken in gesprek met Times Radio: "Ik denk dat het echt afhangt van de exacte situatie tussen Rusland en Oekraïne. Een race in Rusland gaat geen verschil maken met alle anderen dingen die er in de wereld gebeuren. Ik denk dat de mensen die betrokken zijn bij de race moeten beslissen omdat andere mensen misschien denken dat de Russen het juiste doen. Dus hoe kan iedereen oordelen over wat er vandaag de dag gebeurt?"

Poetin

Ecclestone zelf stond aan de wieg van de komst van de Russische Grand Prix. De Brit is er lang mee bezig geweest en hij heeft daarnaast ook veel respect voor de Russische president Poetin. Ecclestone steekt dit niet onder stoelen of banken: "Als persoon vond ik hem heel erg duidelijk en eervol. Hij deed exact wat hij had gezegd en dat deed hij zonder elke vorm van flauwekul."