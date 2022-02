Zorgen om veiligheid coureurs vanwege porpoising

Grand Prix Drivers Association directeur George Russell zegt dat het probleem van 'porpoising' in de nieuwe 2022 F1 auto's de potentie heeft om een veiligheidsprobleem te worden. Met de grote veranderingen in het technisch reglement voor dit seizoen, waarbij de Formule 1 voor 2022 het grondeffect herintroduceert, ondervonden veel teams tijdens de eerste test dat hun auto's bij hoge snelheden stuiterden als gevolg van de snelle verandering van luchtdruk onder de auto's, veroorzaakt door hun zwaar herontworpen vloeren.

Het fenomeen werd levendig geïllustreerd in een video die de Formule 1 vrijgaf op sociale media. Daarin was de Ferrari van Charles Leclerc te zien die stuiterde op het rechte stuk in Barcelona.

Russell, die directeur is van de GPDA - de vakbond die de coureurs vertegenwoordigt - zegt dat porpoising een veiligheidsprobleem kan vormen als de teams er niet in slagen om voor de start van het seizoen een manier te vinden om het hevige stuiteren te verminderen. De Mercedes-coureur: "Ik denk dat het de veiligheid in gevaar kan brengen als het uit de hand loopt. Als je op het rechte stuk voluit gaat en de wagen begint te stuiteren dan ga je tijdens een race niet ineens van het gas. We hebben met de video van Charles gezien hoe slecht het voor hem was, dus ik denk dat we allemaal een oplossing moeten vinden."

Safety Car

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly omschreef de sensatie als niet zo prettig en verwacht dat de Safety Car-periodes het probleem tijdens de races kunnen verergeren. Gasly: "Het was schokkend de eerste keer dat het op de baan gebeurde met de auto omdat we het niet echt verwacht hadden, maar we moeten gewoon manieren vinden om oplossingen te bedenken."

"Ik denk dat we weten dat we in bepaalde omstandigheden in de race, onder andere tijdens een Safety Car, de bandendruk lager wordt. Als we hiermee te maken krijgen kan het probleem eigenlijk erger worden. We zullen moeten nadenken over al die verschillende situaties waarin het een stuk erger kan worden."

Active suspension

De herintroductie van actieve veersystemen in de Formule 1 is geopperd als mogelijke oplossing voor het 'porpoising' probleem. Russell vertrouwt erop dat de teams met oplossingen zullen komen door gebruik te maken van de bestaande ophangingssystemen die dit seizoen worden gebruikt.

"Ik denk dat als er actieve vering zou zijn, dat het in één keer is opgelost. De auto's zouden natuurlijk een stuk sneller zijn als we dat hebben en ik ben er zeker van dat alle teams daartoe in staat zijn. Dat zou in mijn ogen een oplossing kunnen zijn voor de toekomst. We zullen zien in Bahrein welke oplossingen er eventueel gevonden zijn. Ik ben er zeker van dat alle teams met slimme ideeën zullen komen rond deze kwestie."