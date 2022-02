Maleisië of Portugal ook serieuze opties om Rusland op F1-kalender te vervangen

De Grand Prix van Rusland gaat vanwege de oorlog in Oekraïne niet door. De F1 heeft na overleg met de teams de race in Sotsji geschrapt, waardoor het op zoek gaat naar een alternatief. Daar heeft de organisatie nog even de tijd voor aangezien de race in Rusland voor eind september op de F1-kalender stond.

Turkije werd genoemd als voornaamste vervanger, mede omdat heel kort op de F1 ticketsite al toegangskaarten te koop waren. Deze werd echter weer snel offline gehaald. Naast Turkije zijn inmiddels ook veel andere circuits die interesse hebben om Rusland te vervangen. Dat komt mede door de interesse in de Formule 1 in het algemeen, maar ook door de 'back-up lijst' sinds corona.

China en Maleisië

Aangezien eind september de Aziatische toer begint van de koningsklasse is het niet ondenkbaar dat China of Maleisië terugkeren op de kalender. China is vanwege corona afwezig op de agenda van dit jaar maar wil graag zo spoedig mogelijk terugkeren, zeker omdat er voor het eerst een Chinees in de F1 racet; Guanyu Zhou. Maleisië wordt ook genoemd omdat het Sepang circuit altijd prachtige races op heeft geleverd. Daar komt bij dat het ook al gelinkt werd aan een terugkeer op de kalender toen de Grand Prix van Vietnam niet doorging en er voor die race een vervanger nodig was.

Portugal

Uiteraard wordt ook Portugal genoemd. Dat land debuteerde twee jaar geleden op de zwaar aangepaste coronakalender van 2020 en wist in 2021 nog een keer terug te keren. Het leverde leuke races op maar de coureurs waren vooral lovend over het circuit en de vele hoogteverschillen.

Rusland vervangen is geen probleem

F1 CEO Stefano Domenicali zegt in gesprek met F1i.com dat het vervangen van Rusland geen groot probleem is omdat er veel belangstelling is: "Om specifiek over de situatie van dit jaar te praten, vanwege de Russische situatie, kan ik alleen maar bevestigen dat we de afgelopen jaren al hebben bewezen zeer flexibel te zijn en geen enkel probleem te hebben om mogelijke oplossingen daarvoor te vinden."