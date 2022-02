Verstappen: "Auto's iets makkelijker te volgen"

In voorgaande jaren hadden F1-bolides de grootste moeite om elkaar te volgen zonder verlies van downforce. De nieuwe reglementen vanaf dit seizoen moeten dit voorkomen. Bij de tests in Barcelona probeerde Max Verstappen het direct uit en is gematigd positief.

"Gisteren heb ik een paar auto's gevolgd. Het lijkt een beetje makkelijker om er achter te blijven. Je hebt in ieder geval niet dat rare verlies van downforce waarbij je ineens veel onderstuur of enorm overstuur hebt", legde de Red Bull-coureur uit.

Of de 'vuile' lucht nu verleden tijd is, heeft Verstappen zijn bedenkingen over. "Natuurlijk verwacht ik niet dat het helemaal weg zal zijn en je kunt de diffuser aan de achterkant volgen, vanwege de snelheden die we nog steeds doen in een F1-auto. Maar het lijkt allemaal wat meer onder controle."