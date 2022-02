F1 teams hebben overleg gehad over Rusland

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, is gisteravond met alle 10 de Formule 1-teams in gesprek geweest over de Grand Prix van Rusland. De Russische Grand Prix staat gepland voor 25 september 2022, maar is nu ernstig in twijfel vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Terwijl de situatie blijft verslechteren, verzamelde Domenicali via een videoverbinding alle teambazen voor een vergadering op donderdagavond om de volgende stappen uit te stippelen.

In een gesprek met verslaggevers in Barcelona over het conflict zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "Ik vind het erg triest. Ik denk dat we op dit moment alleen maar kunnen afwachten en hopen op beterschap. Ik denk dat er van nu tot de race in september tijd is. Mijn wens is dat op de een of andere manier alles heel snel stopt."

F1 niet belangrijk

Jost Capito, teambaas van Williams, herhaalde de bewering van Binotto dat wat het beste is voor de Formule 1 niet de bepalende factor zou moeten zijn, en legt uit dat een conflict als dit het belang van de F1 in de wereld in perspectief plaatst.

"Ik vind het een zeer trieste situatie en onze gedachten zijn bij de betrokkenen", zei hij. “Het laat ons ook zien als we in de spiegel kijken dat F1 niet het belangrijkste in de wereld is, dat er grotere problemen zijn dan F1. Wij denken aan de prestaties van onze auto's, terwijl andere mensen bang zijn om hun leven te verliezen."

"Ik denk dat we dit in gedachten moeten hebben en ik denk dat we het hier allemaal over eens zijn. We hebben een zeer goede relatie met de FOM en de FIA ​​en dit zijn de bestuursorganen. Ze zijn op de hoogte van de situatie, ze zitten er bovenop en zullen een juiste beslissing nemen en de juiste beslissing voor ons allemaal."

Op dit moment is er nog weinig bekend over de vergadering die heeft plaatsgevonden. Wel is bekend dat bij de meeste teams, personeel aangegeven heeft niet naar de regio te willen vliegen omwille van hun eigen veiligheid en dat familie en vrienden er niet gerust op zijn als ze dat wel doen.