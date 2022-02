Lewis Hamilton was net koud uit het vliegtuig of nam poolshoogte in de pitlane tijdens de eerste testdag in Barcelona. De zevenvoudig kampioen liep dolend in extravagante en modieuze kleding, bijna onherkenbaar door zijn capouchon en mondkap, langs alle garages om de boel grondig te inspecteren.

Dit seizoen komen namelijk alle renstallen met totaal nieuwe bolides op te proppen vanwege de nieuwe reglementen die aankomend seizoen van kracht zijn. De Brit was dus reuze nieuwsgierig wat iedereen er van gebakken had. Ondanks zijn 'vermomming', zagen de aanwezigen dat het om Hamilton ging.