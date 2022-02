Barcelona Testdag 1: Verstappen vreet asfalt, Norris vliegt

Ook afgelopen middag was het weer druk op het circuit van Barcelona. De heren coureurs stapten weer in hun gloednieuwe bolides voor het tweede gedeelte van de eerste testdag. Veel grote actie was er echter niet op de Spaanse baan maar er gebeurde wel weer genoeg.

Het was een dag om snel te vergeten voor het team van Haas. In de ochtend kon Nikita Mazepin amper meters maken en ook in de middag was het weer raak. Mick Schumacher moest toezien hoe zijn monteurs een beschadigde vloer moesten repareren. Toen hij daarna zelf de baan op ging vloog er een onderdeel van de Amerikaanse bolide af. Het was allesbehalve een loep zuivere start voor de Amerikanen.

Probleempjes

Ook bij Alfa Romeo liep het nog niet bepaald van een leien dakje. Robert Kubica kwam in de ochtend maar tot negen rondjes en Alfa-nieuweling Valtteri Bottas kon na een stroeve start in de middag wat rondjes gaan vreten. Ze waren niet de enige met probleempjes want ook Lando Norris liep daarna tegen wat kinderziektes aan. De Brit viel in zijn McLaren stil aan het einde van de pits.

Snel

De problemen van Norris waren echter van korte duur want niet lang daarna schoot hij over het asfalt. De Brit was één van de snelste van de dag, al zegt dat natuurlijk vrij weinig tijdens een testweek. Ook Carlos Sainz had de vaart erin zitten, de Spanjaard kwam in de buurt van de tijd van teammaat Leclerc, de snelste man van de ochtend. Sainz reed ook zeer veel meters en hij was zeker niet de enige.

Honderd

Max Verstappen, Norris, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso werkte allemaal een probleemloze dag af. Het viertal reed ruim honderd rondjes en daarmee kunnen ze zeer tevreden zijn. Ook Lewis Hamilton kan tevreden zijn, de Brit nam het stuur over van teammaat George Russell en reed de nodige rondjes. Hij noteerde geen snelle tijd maar men was wel onder de indruk van de nieuwe creatie waarin hij reed.