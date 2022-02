Wat is het geheim van de nieuwe Red Bull RB18?

Vandaag is het Formule 1-circus in Barcelona begonnen met de eerste testweek van het nieuwe seizoen. Zoals bij vrijwel elke pre-season test zijn er enkele teams die de concurrentie compleet verrassen met een innovatieve uitvinding. Ook dit jaar is dit weer het geval en zijn alle blikken gericht op de bijzondere sidepod van Red Bull Racing.

Toen Max Verstappen vanochtend de baan opdraaide vielen overal de monden open. Het was duidelijk dat men bij Red Bull weer eens een slimmigheidje had meegenomen. De RB18 van de Nederlander was namelijk uitgerust met een wel heel bijzondere sidepod, overduidelijk anders dan bij de andere teams. Veel kenners zijn nu al onder de indruk.

Newey

Ook de technische experts keken met verwondering naar de nieuwe wagen van het Oostenrijkse team. Ook op de officiële site van de Formule 1 laat men zijn licht schijnen over de wagen. Sam Collins, de technische expert van de media-afdeling van de sport, spreekt zich uit: "Heeft Adrian Newey weer iets speciaals gedaan? Over het algemeen ziet de voorvleugel er niet heel bijzonder uit, lijkt de neus op die van Ferrari en heeft de wagen een pull rod zoals bij McLaren. Is dat aerodynamisch gezien de juiste keuze?"

Vloer

Maar vrij weinig mensen kijken naar de voorvleugel, alle blikken in Barcelona zijn gericht op de sidepod. Ook Collins keek met verwondering naar het onderdeel: "De sidepods trekken de aandacht. Maar we kunnen het allerbelangrijkste onderdeel niet zien: de onderkant. De vloer van de Red Bull is niet de meest complexe die we vandaag hebben gezien. Ook heb ik nog niet veel gezien aan de achterkant. Ik denk dat er nog meer gaat komen. Wie weet nu waar ze staan?"