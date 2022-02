Danner begrijpt vertrek Masi: "Hij heeft twee twijfelachtige beslissingen genomen"

Het afgelopen seizoen eindigde op een controversiële manier. Wedstrijdleider Michael Masi speelde een discutabele rol bij de beslissing van het wereldkampioenschap. Sindsdien bleef de Abu Dhabi-soap door etteren en pas vorige week hakte autosportfederatie FIA de knoop door. Men besloot dat Masi een functie elders gaat krijgen.

In een videoboodschap maakte FIA-president Mohammed Ben Sulayem bekend dat Masi afwisselend zal worden vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich. Daarnaast krijgt de wedstrijdleider ondersteuning van een soort VAR en heeft men Herbie Blash teruggehaald uit zijn pensioen. Blash zal als een soort adviseur van de wedstrijdleiders gaan fungeren. Het zijn verregaande maatregelen en het wordt afwachten of het een verbetering is ten opzichte van Masi.

Twijfelachtige beslissingen

De Duitse ex-coureur en huidig commentator Christian Danner vindt het niet gek dat men afscheid heeft genomen van Masi. In het programma 'Sport und Talk im Hangar 7' op de Oostenrijkse zender Servus TV spreekt hij zich uit: "Ik heb regelmatig getelefoneerd met Masi. Maar hij heeft twee twijfelachtige beslissingen genomen. De eerste op Spa, hij hoefde daar niet te starten. Dat zorgde voor veel punten voor Williams en bij Alfa Romeo waren ze boos. Dan heb je nog Abu Dhabi, hij deed daar gewoon wat Red Bull aan hem vroeg."

Whiting

Danner denkt dat er meerdere factoren meespeelden bij de immense druk op de schouders van Masi. De Australiër moest namelijk de alom gerespecteerde Charlie Whiting opvolgen en volgens Danner is dat zwaar. "Het 'probleem' is dat Charlie Whiting zo enorm goed was. Hij kon alles onthouden, hij kende elke sleutelspeler. Voor Masi was dat echt haast onmogelijk. Nu hebben we straks twee mannen aan het roer staan."