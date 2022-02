Teams herdenken Lauda op verjaardag

Het is vandaag 22 februari en dat is een bijzondere dag voor de Formule 1-wereld. In 1949 kwam in Wenen namelijk Niki Lauda ter wereld op deze datum. De Oostenrijker groeide uit tot een enorme Formule 1-legende en hij kroonde zich uiteindelijk driemaal tot wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport.

Lauda bleef nog vele jaren betrokken bij de sport. In zijn laatste jaren was hij als adviseur betrokken bij de kampioensformatie van Mercedes. Daarnaast was hij nog zeer geliefd binnen het Formule 1-circus ook bij zijn voormalige teams Ferrari en McLaren was het respect aanwezig. Die twee teams herdenken de in 2019 overleden Lauda dan ook op zijn verjaardag. De twee renstallen plaatsen vandaag foto's van de Oostenrijker op sociale media. Waarschijnlijk zal men bij Mercedes vandaag ook denken aan de legendarische coureur.

Remembering our double World Champion on what would have been his birthday.



We miss you, Niki ❤️#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/RNzkXB0fgp — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) ___Escaped_link_62152faddb3cb___