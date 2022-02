FIA bevestigt ontslag en vertrek van Michael Masi als F1 racedirecteur

De FIA heeft enkele minuten geleden bekend gemaakt dat Michael Masi uit zijn functie als F1 racedirecteur is gezet. Het bevestigt hiermee de geruchten die al langer rond gingen, waarna er na nog geen drie jaar een einde komt aan zijn functie voor de Formule 1.

Verstappen wereldkampioen door beslissing Masi

Het ontslag van Masi als F1-racedirecteur komt voort uit het onderzoek van de FIA, dat is gedaan naar aanleiding van de controversiële laatste ronden in Abu Dhabi, waarna Max Verstappen zichzelf tot wereldkampioen wist te kronen.

Mercedes, en met name teambaas Toto Wolff, hadden pittige kritiek op de racedirecteur. Lewis Hamilton wilde pas beslissen of hij door zou gaan als F1-coureur als de uitkomst van het onderzoek bekend was.

Niels Wittich en Eduardo Freitas, afkomstig uit respectievelijk het DTM en het langeafstandskampioenschap WEC, zijn de nieuwe racedirecteuren voor de F1.