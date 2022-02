Villeneuve kwalificeert zich voor Daytona 500

Enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft zijn helm nog lang niet aan de wilgen gehangen. De Canadees kruipt sporadisch nog achter het stuur van snelle wagens maar heeft nu weer een serieus resultaat te pakken. Villeneuve wil namelijk met het Nederlandse team Hezeberg een gooi doen naar succes in de Daytona 500.

De prestigieuze NASCAR-wedstrijd is één van de grootst races in de Verenigde Staten. Villeneuve ziet de race als zijn nieuwe doel. De eerste horde is in ieder geval genomen door de Canadees. Hij heeft zich namelijk redelijk verrassend gekwalificeerd voor de bekende NASCAR-wedstrijd. Het zal zijn vijfde race in de klasse worden maar hij heeft zich pas voor de eerste keer gekwalificeerd voor de race.

Met het debuterende Nederlandse team Hezeberg wil de wereldkampioen van 1997 nog een succes toevoegen aan zijn palmares. Villeneuve is in ieder geval blij met de onverwachte kwalificatie. Tegenover RACER spreekt hij zich uit: "Natuurlijk, het is geen Indy 500-winst of een Formule 1-titel. Maar op dit punt in mijn loopbaan is het prachtig. We zijn maar een klein team en het is onverwacht dat dit is gebeurd."